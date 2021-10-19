На землях старого аэропорта будут построены сразу несколько дорог

В Ростове появятся транспортные развязки вблизи старого аэропорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Городские власти рассказали, какие дороги и как именно пройдут по территории старого аэропорта. Идеи были высказаны в ходе восьмого заседания городской думы седьмого созыва. Их озвучил директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.

В самом начале планируется реконструировать улицу Берберовскую в промежутке от улицы Вересаева до проспекта 40-летия Победы, - уточнил директор департамента. - На западной границе этого участка появится транспортная развязка. Также новая дорога будет соединять эту развязку со въездом в здание бывшего терминала аэропорта. В этом месте на пересечении с проспектом Шолохова также будет построена транзитная развязка.

Напомним, что авиагавань - старый ростовский аэропорт - перестала принимать пассажиров в декабре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспортная развязка пока не появится на проспекте Михаила Нагибина.

Составление проектной документации отложено на неопределенный срок.