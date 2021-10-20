Реконструкция Орбитальной начнется после расширения улицы Вавилова

Проект продления Орбитальной уже разработан Фото: Евгения ГУСЕВА

Реконструкция улицы Орбитальной, что в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, поможет разгрузить транспортный поток. Но с реализацией проекта придется подождать, так как сначала надо закончить с расширением, если можно так сказать, соседней улицы - Вавилова. Об этом на заседании гордумы рассказал директор департамента автодорог донской столицы Денис Водопьянов.

- На реализацию проекта уйдет более трех миллиардов рублей. Поэтому работы будут начаты после завершения реконструкции улицы Вавилова, - рассказал Денис Валерьевич.

Также в проект продления Орбитальной входят и работы по реконструкции участка дороги от улицы Добровольского и Космической. В планах властей построить дополнительные транспортные развязки и путепровод через балку Темерник.

Но из-за высокой стоимости сказать, когда конкретно начнется реализация данного проекта сложно. Однако власти поддержали инициативу и поручили выделить средства.

Известно, что реконструкция улицы Вавилова и строительство новой дорожной развязки в том районе запланирована до 2024 года.

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