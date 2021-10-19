Власти рассказали, когда начнут выкупать участки для строительства развязки на Вавилова в Ростове

В настоящее время проводятся работы по межеванию и оценке земельных участков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону активно готовятся к строительству транспортной развязки на пересечении улицы Особенная - Вавилова- Королева, а также реконструкции улицы Вавилова на участке от улицы Особенной до Сосновой. Как рассказал сити-менеджер города, проект включен в программу национального проекта «Жилье и городская среда».

Его реализация запланирована до 2024 года. Стоимость 5,8 млрд. рублей.

- С начала 2022 года начать процедуры по выкупу земельных участков и объектов недвижимости, а во втором полугодии уже начать строительные работы, - добавил Алексей Валентинович.

В настоящее время проводятся работы по межеванию и оценке земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону реконструкции. А также готовятся правовые акты Администрации города по изъятию объектов в муниципальную собственность. Сообщалось о планах изъять 137 участков.