В донской столице власти приняли итоговую версию масштабного проекта реконструкции улицы Вавилова. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, дорога будет расширена до четырех полос.Согласно утвержденному плану, по сторонам основной трассы будут расположены проезды местного значения. Ширина проездов - около пяти метров. Разработчики считают, что это значительно облегчит движение для жителей близлежащих улиц и дачных поселков.На одном из участков магистрали планируют возвести двухуровневую развязку. Так, на первом уровне окажется транспортное кольцо улиц Королева-Вавилова-Суворовский. На втором уровне специалисты планируют организовать движение через путепровод в противоположную сторону. Все работы поделят на этапы. Сначала на участках автомагистрали построят основные проезды, чтобы не ограничивать движение транспорта, а после этого специалисты продолжат работы по созданию путепровода и автомагистрали.Эксперты отмечают, что перепад уровня высот на разных участках ростовской улицы Вавилова составляет от 34 до 85 метров. Подрядчику предстоит выполнить работы по выравниванию ландшафта.Масштабный проект по превращению дороги на Вавилова в автомагистраль планируют реализовать за счет софинансирования из средств городского, областного и федерального бюджетов по госпрограмме «Стимул».Власти выкупят участки у 139 собственников земли, прилегающей к зоне планируемой реконструкции.Сейчас в Ростове-на-Дону ведутся работы по реконструкции моста на Малиновского. Путепровод закрыт для всех видов транспорта, что привело к росту количества дорожных заторов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод (подробности)Как будем передвигаться после закрытия моста на Малиновского: мэрия Ростова обозначила схемы объездаРассказываем о маршрутах, которыми будем пользоваться в ближайшие месяцы (подробности)Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаМы узнали, где ожидать заторов, пути объезда и как долго продлится ремонт моста на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021 (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.