Четыре развязки будут построены на Нагибина для снижения загруженности городской дорожной сети

Уже в следующем году в планах провести проектно-изыскательные работы Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Ростова планируют снизить транспортный поток на проспекте Нагибина. О предлагаемых способах рассказал на восьмом заседании гордумы директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов в ходе восьмого заседания городской думы.

- В прошлом году было получено положительное заключение по определению достоверности точности сметной стоимости проектирования и реконструкции проспекта Нагибина на участке от Ларина до Ленина со строительством развязки, пешеходного перехода на пересечении Нагибина Ларина. Стоимость проектирования составляет 34 миллиона рублей, - пояснил Денис Валерьевич.

Уже в следующем году в планах провести проектно-изыскательные работы. А в 2023 спроектировать и саму транспортную развязку.

Однако все мероприятия затратные и требуют поиска нового источника финансирования, включая средства федерального бюджета. Вместе с тем их реализация позволит создать эффективно функционирующую транспортную систему и поможет способствовать снижению загруженности городской дорожной сети, - пояснил директор департамента.

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