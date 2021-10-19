Ростовчанам предложили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт

Программа развития транспортной системы больше ориентирована на общественный транспорт. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Перспективу отказа от личного транспорта в пользу общественного для ростовчан озвучил директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов. Об этом он рассказал во время восьмого заседания городской думы.

На заседании была представлена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры донской столицы на 2021-2025 годы и прогнозный период до 2035 года. Залогом комфортного передвижения по Ростову-на-Дону, согласно программе, станет отказ от личных автомобилей и развитие общественного транспорта. Также эта инициатива должна упростить жизнь пешеходам и велосипедистам.

Так, программа включает в себя ремонт и реконструкцию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, создание сети линий внутригородского рельсового транспорта, в том числе скоростного. Также будет развиваться дорожная сеть: предусмотрена организация новых участков выделенных полос. Планируется создание новой широтной связи в створе нескольких улиц, развитие и создание транспортно-пересадочных узлов.

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