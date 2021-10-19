В Ростове работы по реконструкции путепровода на Малиновского завершат 21 декабря

Мост на Малиновского откроют в обещанный срок. Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция моста на улице Малиновского, которая началась в начале текущего года. Как рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко работы по реконструкции путепровода завершатся 21 декабря. Сейчас они идут в соответствии с графиком и находятся на завершающем этапе.

По словам главы администрации города, в настоящее время на левом путпроводе подрядчик производит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устанавливает шумозащитные экраны и высаживает деревья. Помимо этого дорожники монтируют опоры освещения, окрашивают подпорные стенки и наносят дорожную разметку.

Сообщается, что после реконструкции путепровода увеличится интенсивность движения, что позволит, по предварительным прогнозам, пропускать более 39 тысяч автомобилей в сутки.