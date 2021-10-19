Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2021 13:11

В Ростове работы по реконструкции путепровода на Малиновского завершат 21 декабря

Рабочие уже монтируют опоры освещения и наносят дорожную разметку
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мост на Малиновского откроют в обещанный срок. Фото: Администрация Ростова

Мост на Малиновского откроют в обещанный срок. Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция моста на улице Малиновского, которая началась в начале текущего года. Как рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко работы по реконструкции путепровода завершатся 21 декабря. Сейчас они идут в соответствии с графиком и находятся на завершающем этапе.

По словам главы администрации города, в настоящее время на левом путпроводе подрядчик производит устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устанавливает шумозащитные экраны и высаживает деревья. Помимо этого дорожники монтируют опоры освещения, окрашивают подпорные стенки и наносят дорожную разметку.

Сообщается, что после реконструкции путепровода увеличится интенсивность движения, что позволит, по предварительным прогнозам, пропускать более 39 тысяч автомобилей в сутки.