В Ростове нашли водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места аварии

Сотрудники полиции установили и задержали водителя, скрывшегося с места аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице ну улице Петренко около 11 часов вечера на пешеходном переходе водитель сбил прохожую и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Тем временем женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Инцидент попал на видео. Ролик был опубликован в городских пабликах. Благодаря этому водителя быстро вычислили.

Как рассказали правоохранители, за рулем «Опеля» находился 24-летний ростовчанин.

- По данному факту возбуждено административное расследование, а также по результатам судебно-медицинской экспертизы материалы будут направлены в следствие для принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе донской полиции.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" сообщала, что на трассе в Ростовской области женщина на "девяносто девятой" врезалась в грузовик. В результате на месте скончались трое ее сыновей. а через несколько часов в больнице умерла и сама женщина.

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