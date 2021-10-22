В Ростовской области задержали браконьера-рецидивиста

Около 200 рыбин нашли в лодке у браконьера. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Волгодонском районе, в акватории Цимлянского водохранилища полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом рассказали в транспортном управлении МВД по СКФО.

У рыбака обнаружили весельную лодку, ставные лесковые сети общей длинной 115 метров и рыбу разных пород, в том числе, и редких – судака, плотву, сельдь и шемаю. Сумма ущерба государству от незаконного вылова рыбы составила более 100 тысяч рублей.

- Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, наказанием будет тюремный срок на два года.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что охотник застрелил двух рыболовов в Ростовской области.

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