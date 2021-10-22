Льготная стерилизация животных в Ростовской области пройдет в последний четверг месяца

Услуга станет дешевле 28 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

По всей Ростовской области в четверг, 28 октября, пройдет акция по льготной стерилизации домашних и безнадзорных питомцев. Об этом говорится на сайте правительства области.

- Акцию по льготной стерилизации домашних и безнадзорных собак и кошек проведут в ветеринарных лечебницах Ростовской областной и Ростовской городской станций по борьбе с болезнями животных, - уточняется в сообщении.

Надо сказать, что подобная акция проходит на регулярной основе в последний четверг каждого месяца. Только в этот день можно сэкономить на стерилизации своего пушистого друга, так как цены снижаются на треть.

Целью мероприятия является донести до горожан, что стерилизация для животных - это не прихоть хозяина питомца, а жизненная необходимость особенно для бездомных кошек и собак. После стерилизации жизнь животного облегчается в разы.

Напомним, что стерилизация проходит только по предварительной записи.

АЛЛО!

Подробности проведения акции по льготной стерилизации животных уточняйте в государственных учреждениях ветеринарии региона:

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. (86365)7-28-27;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-70-30, (8635) 23-22-81;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

п. Верхнетемерницкий (Аксайский р-н), ул.Венеры, 21, тел. +7 863 270-03-93;

г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00