Уникальное предложение: «Ростелеком» объявил о сборе заявок на покупку пансионата «Орбита»

фото — ПАО «Ростелеком»

Пансионат расположен на побережье Черного моря, в селе Ольгинка Туапсинского района, имеет собственный выход к морю и благоустроенный пляж с набережной. Его территория составляет 11,5 га, а длинна береговой линии — 150 метров. Для приема отдыхающих представлены 4 спальных корпуса и 7 коттеджей, включающих 365 номеров, из которых 132 – высшей категории, с общим количеством 960 койкомест.

«Пансионат “Орбита” всегда был важным инфраструктурным объектом “Ростелекома”. На его территории круглый год наши сотрудники укрепляли здоровье, проводили корпоративные спартакиады и бизнес-конференции. Но время не стоит на месте: меняется рынок, компания, наша стратегия. Непрофильные активы становятся балластом, который тормозит развитие. Продажа пансионата высвобождает ресурсы и позволяет фокусироваться на основных задачах по цифровизации, которые стоят перед компанией», – рассказал Сергей Мордасов, вице-президент – директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Пансионат имеет все условия для организации деловых встреч и бизнес-конференций, спортивных и культурных мероприятий круглый год. На его территории расположены несколько конференц-залов и большой актовый зал для общих собраний, способный вместить до 700 человек. Отопление и горячее водоснабжение комплекса обеспечивает собственная блочно-модульная газовая котельная. В числе преимуществ «Орбиты» – современное оборудование и опытные сотрудники для проведения корпоративных мероприятий, деловых встреч и конференций. Пансионат имеет лечебно-профилактическую базу в отдельно стоящем корпусе и квалифицированный медицинский персонал, готовый оказывать лицензированные медицинские услуги отдыхающим.

фото — ПАО «Ростелеком»

«Компания владеет пансионатом не один десяток лет и поддерживает его в отличном состоянии. Мы постоянно проводим ремонты, модернизируем оборудование и инвестируем в развитие, поэтому сейчас предлагаем готовый бизнес с известным среди отдыхающих именем и положительной репутацией практически под ключ», – отметил Александр Яценко, директор департамента недвижимости МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

В пансионате имеется развитая инфраструктура для качественного семейного и индивидуального отдыха, в том числе полный комплекс рекреационных и развлекательных сервисов. Основное питание гостей пансионата обеспечивает ресторан «Жемчужный», кроме того на территории комплекса работают три кафе и ресторан «Экстрим» с летней площадкой, а также другие объекты общепита. «Орбита» предлагает посетителям киноконцертный, крытый спортивный и тренажерный залы, закрытый и открытый плавательные бассейны, сауны и турецкий хамам, а также спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и других игровых видов спорта. Для детского досуга на территории объекта работает игровая комната «Десятое королевство» и игровой уличный комплекс «Пиратский корабль».

Информацию о торгах можно получить на официальном сайте компании или по телефону +7 (499) 999-8283 доб. 1066.

Материал — ПАО «Ростелеком»