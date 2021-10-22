В Ростовской области в частном доме нашли тела супругов и их родственницы

Следователи осмотрели место происшествия. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как рассказали в региональном следкоме в частном доме нашли мертвыми трех человек: 63-летнего пенсионера, его 62-летнюю жену, а также их 65-летнюю родственницу.

По предварительным данным, люди отравились продуктами горения. Возможно, в доме была неисправна вытяжка.

В любом случае, следователи назначили ряд экспертиз, которые помогут восстановить точную картину случившегося.

- Кроме того, следователи с участием специалиста газовой службы осмотрели газовое оборудование, находившееся в домовладении, а также имеющиеся отводы продуктов горения, - прокомментировали в донском следкоме.

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