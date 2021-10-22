Свой вариант благоустройства рощи на Левом берегу предложили общественники

По их мнению, вмешательство в природу должно быть минимальным Фото: соцсети

Координатор общественного объединения «МойФасад» Геннадий Крольман предложил свой вариант развития рощи. Эскизы он опубликовал на своей странице в Инстаграме, а также подробно рассказал о задумках.

Фото: соцсети

- Чего в роще нет? Урн, мест для шашлыка, костра или пикников на свежем воздухе и лавочек. Именно от этого и оттолкнемся. Лучшим вариантом мне видится самое минимальное вмешательство в природу, - пишет общественник. - Сначала нужно разобраться с освещением, чтобы в темное время суток было видно дорогу. Затем, чтобы облегчить жизнь мамочек с колясками и инвалидам, необходимо устроить деревянные настилы. Для удобства установить туалеты. А вокруг холма, где раньше были «Григорий и Аксинья», возвести небольшой амфитеатр. С него также будет открываться великолепный панорамный вид на город.

Фото: соцсети

По его мнению, для посиделок в выходные с семьей необходимо оборудовать несколько зон для барбекю. Слегка благоустроить спортивные площадки и установить урны для раздельного сбора мусора.

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