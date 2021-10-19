Судьбу рощи на левом берегу Дона у Ворошиловского моста решила гордума Ростова

На месте рощи теперь можно строить как деловые центры, так и ЖК Фото: Артур СЕЛИМОВ

Во вторник, 19 октября, ростовская городская дума одобрила изменение назначения земли по улице Шоссейной на левом берегу Дона, где находится роща, которую защищали от вырубки экоактивисты. Теперь на этой территории можно строить не только деловые здания, но и жилые дома. Об этом стало известно в ходе восьмого заседания гордумы.

- Предлагается включить земельные участки, расположенные по улице Шоссейная, для целей дальнейшей комплексной общественной застройки с жилищной функцией на основании разработанной документации, - сообщил в своем докладе директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону Глеб Мельников. - Планируемые изменения не противоречат функциональному зонированию генерального плана.

Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун ответил на поступившие возражения. Он усомнился в реальности количества подписавшихся под обращением с просьбой перевести эту зону в рекреационную от более чем полутора тысяч жителей Ростова.

- Мы связались с заявителем. Подписывал обращение один человек, и установить истинное количество жителей не представляется возможным, - рассказал Андрей Дикун. - Здесь предусмотрена общественно-деловая зона: ни городских лесов, ни зоны рекреации. В генплане эта зона определена как стратегическая для развития города. И проект планировки обязательно пройдет процедуру публичных слушаний.

Подвел итог градоначальник Алексей Логвиненко.

- Сегодня любой инвестор может заходить сюда и проводить строительные работы. Мы говорим не о создании условий сохранения зеленых насаждений, а о разнообразии для застройщика, - сказал сити-менеджер.

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