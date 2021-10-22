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Общество22 октября 2021 16:29

Глава администрации Сальского городского поселения и его зам обвиняются в получении взятки

Оба предстанут перед судом
Попова Екатерина
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Оба предстанут перед судом

Оба предстанут перед судом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственным комитетом по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Сальского городского поселения и его заместителя по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления.

В декабре прошлого года подозреваемый со своим помощником получили через посредника взятку от представителя коммерческой фирмы. По версии следователей, в обмен на 2,5 миллиона рублей чиновник обещал посодействовать при исполнении муниципального контракта по благоустройству объекта «Городской парк культуры и отдыха».

- В ходе проведенных следователями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в ведомстве.

Сейчас собрана вся доказательная база. Дело направлено в суд.

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