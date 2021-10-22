В сети появилась информация о новых обысках в офисах концерна «Покровский»

СМИ сообщают о массовых обысках в офисах концерна Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростовские СМИ сообщают о новых обысках в офисах концерна «Покровский». Так, портал 1rnd.ru сообщает о посещении силовиками 21 и 22 октября подразделений в двух регионах, в том числе головного офиса в Ростове-на-Дону.

Получить официальный комментарий представителей концерна по этому поводу пока не удалось.

Напомним, следственные действия связаны с уголовными делами, возбужденными ранее. Первые задержания были проведены в апреле 2021 года.

Расследование продолжается.

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