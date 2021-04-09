Концерн «Покровский» планирует оспаривать возбуждение уголовного дела

В концерн входят более 35 предприятий Южного федерального округа Фото: сайт концерна "Покровский"

Ростовский концерн «Покровский» планирует оспаривать возбуждение дела о вымогательстве, которое завели накануне. Речь идет об уголовном преследовании владельца концерна Андрея Коровайко и ряда его подчиненных, сообщает «Интерфакс».

Известно, что сам Андрей Коровайко сейчас находится за границей. При этом все произошедшие недоразумения никак не повлияли на работу «Покровского» - специалисты продолжают трудиться в штатном режиме.

Обыски и задержания в ростовском офисе концерна правоохранители провели несколько дней назад. После этого еще несколько человек объявили в розыск.

Ранее с уголовным делом СМИ пытались связать арест журналиста Игоря Хорошилова. Однако выяснилось, что он не причастен к произошедшим событиям.