В Ростове-на-Дону могут закрыть 18 ночных заведений

В Ростове проверили работу ресторанов и клубов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в 18 ночных увеселительных заведениях зафиксировали злостные нарушения масочного режима, социальной дистанции и графика работы по ночам. Теперь им грозят штрафы и, возможно, закрытия.

Нарушения были выявлены в ходе рейда, сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Как сообщил глава управления торговли Ростова Константин Тихонов, торговые центры, рынки, рестораны проверяли и в рабочие, и в выходные дни. В общей сложности на ночные клубы и рестораны составили 39 протоколов. В их числе нарушителей есть и злостные. Не исключено, что они будут закрыты по решению суда.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала о том, что в донской столице чиновники совместно с полицией и казачьими дружинами вышли в рейд, чтобы проверить: насколько пассажиры городского транспорта носят маски, а также выяснили, как проходит обработка салона.

Учитывая, что число заболевших коронавирусной инфекцией становится с каждым днем все больше, соблюдение санитарных требований становится главным условием для того, чтобы не допустить, а то и снизить распространение вируса.

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