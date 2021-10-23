Что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Арсенал»: разгромная встреча

ФК "Ростов" разгромил соперников. Фото: пресс-служа ФК "Ростов"

Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Арсеналом» состоялся 23 октября в донской столице, встреча была жаркой. Рассказываем что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Арсенал».

Уже в первом тайме наши игроки забили сразу два гола в ворота соперника. Первый гол вскоре после желтой карточки забил Кенто Хашимото. А следом Али Соу удвоил преимущество "Ростова". В итоге табло показало счет 2:0 в пользу нашей команды.

Первый тайм закончился со счетом 2;0 в пользу ростовчан. Второй тайм также оказался провальным для "Арсенала". Дважды ростовчане пробили туляков, причем, как и в первом тайме, тоже забив голы с разницей в две минуты в середине сорокапятиминутки, но и без них было понятно, что "Ростов" сегодня без проблем доведет дело до победы - практически отсутствовал на поле "Арсенал". А атаки и вовсе не было.

Итог - 4:0 в пользу "Ростова". Ожидаемо, болельщики "желто-синих" не сдерживали эмоций. Трибуны взорвались овациями. А те, кто не попал на стадион, ликовали в соцсетях.

- Глоток свежего воздуха. Оказывается, парни все же умеют играть, - написал болельщик в официальном паблике ФК "Ростов".

- Долгожданная! Приятная! Разгромная! - прокомментировал другой.

- Всех с победой! Это лучшая игра "Ростова" за этот сезон, и, возможно, за весь год, красавцы! - поздравил футболистов третий болельщик.

В пресс-службе ФК "Ростов" прокомментировали лаконично.

- Разгром, - написали в официальном паблике через пару минут после финального свистка.

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