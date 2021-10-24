Ростовчанка перевела один миллион рублей незнакомцу

Ростовчанка перевела деньги незнакомцу Фото: Владимир МАКЕЕНКО

В донской столице 43-летняя женщина стала жертвой мошенничества. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, ей поступил телефонный звонок. Человек на том конце провода представился сотрудником одного из банков.

Ростовчанке сообщили, что по ее банковской карте происходят сомнительные денежные переводы. Затем лжесотрудник убедил свою жертву снять деньги и внести через банкомат на якобы безопасные счета. Когда женщина выполнила требования, с ее счета списались 1036 000 рублей. После чего лжебанкир перестал отвечать на телефонные звонки потерпевшей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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