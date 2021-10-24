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Происшествия24 октября 2021 11:50

В Ростове-на-Дону задержали троих водителей, не пропустивших автомобили скорой помощи

В отношении нарушителей составили протоколы
Анна ШИЛЯЕВА
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За последний месяц бригады скорой помощи несколько раз попадали в ДТП в Ростове

За последний месяц бригады скорой помощи несколько раз попадали в ДТП в Ростове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице только за последний месяц произошло несколько серьезных аварий с участием автомобилей скорой помощи. Во всех случаях травмы получили и пациенты, и врачи. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

В связи с этим инспекторы ДПС уделяют особо пристальное внимание тому, чтобы ростовские водители пропускали спецмашины.

Как рассказали в ведомстве, во время наблюдения за спецтранспортом, выезжающим на вызовы с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, экипажи ДПС выявили ряд фактов непропуска машин скорой другими участниками дорожного движения.

- Только за минувшие сутки было установлено три таких водителя. Их привлекли к административной ответственности. Максимальная санкция данной статьи предусматривает штраф до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года, - сказали в пресс-служба областной ГИБДД.

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