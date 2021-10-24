Ростовчане пожаловались на работу общественного транспорта в вечернее время

Ростовчане говорят, что в вечернее время городские автобусы ходят редко Фото: Инна БУЛАТОВА

В ростовском городском паблике появился пост, автор которого рассказал, что после половины восьмого вечера на остановке, расположенной на Малиновского около торгового центра «Золотой Вавилон», собираются толпы людей. Ждать автобус им приходится очень долго.

- Время 20.40. Отслеживаю по онлайн-табло и вижу, что автобусы прекратили движение. 26 автобус даже не светится, 40 и 55 больше не будет. 85А не показан на этом сайте. Люди стоят и ждут. И ничего больше не приедет. Одна надежда на 85А. Стали вызывать такси, - посетовал житель донской столицы.

Под постом свои комментарии оставили десятки человек.

Так, ростовчанка сообщила, что в половину одиннадцатого вечера 23 октября не смогла уехать из центра на улицу Туполева. А другая женщина написала, что после 11 вечера не ходят автобусы, следующие по маршрутам 2, 22, 80 и 75.

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Об этом говорили на заседании городской думы (подробнее)