Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 октября: двигаться по дорогам не затруднительно

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 26 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Мадояна и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Текучева, Шеболдаева, Нансена, Цезаря Куникова проспектах Михаила Нагибина, Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются в переулке Нариманова и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, переулку Мезенскому, проспекту Шолохова.

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