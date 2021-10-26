В Ростовскую область придут заморозки до -7 градусов

Температурный разбег между ночным минимумом и дневным максимумом может составить до 21 градуса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заморозки в Ростовской области прогнозируют синоптики. По сообщению Ростовского гидрометцентра, ночью со вторника на среду, с 26 на 27 октября, столбики термометров опустятся до -7 градусов. Температурный разбег в течение суток может составить до 21 градуса.

В Ростове днем ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Днем температура воздуха прогреется до 6-8 градусов тепла, а ночью подморозит — будет -1 — 3 градуса. Ветер северо-восточный и восточный 3-8 метров в секунду.

По Ростовской области температура будет отличаться не сильно. В дневные часы температура воздуха в различных районах достигнет от +4 до +9 градусов, а ночью ожидается минус 2 — 3 градуса, при прояснениях — до 7 градусов мороза. По области ночью и утром местами будет туман.

В среду и четверг днем потеплеет: в Ростове до +10 - 12 градусов, по области - до +14 в южных районах, тогда как в северных территориях столбики термометров едва доползут до +6.

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