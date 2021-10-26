Мумифицированные останки человека нашли в лесополосе Ростовской области

Есть вероятность, что мужчину задушили Фото: Олег ЗОЛОТО

Недалеко от одной из деревень Октябрьского района было обнаружено мумифицированное тело мужчины. Труп пролежал в лесополосе несколько месяцев и успел разложиться. Об этом сообщил собственный источник "КП - Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона. Установить личность человека пока не удалось. Известно только, что тело принадлежит мужчине лет 45-55. Он среднего телосложения. У мужчины отсутствуют верхние зубы.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья, - сообщает источник.

Также известно, что на момент гибели, на покойном были джинсы, майка и сланцы. А в кармане обнаружен телефон.

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