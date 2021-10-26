Очистные сооружения начали строить в Сальском районе

На проект было выделено из областного бюджета более 274 миллионов рублей Фото: сайт правительства Ростовской области

В поселке Гигант Сальского района Ростовской области началось строительство очистных сооружений. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

- В результате его ввода в эксплуатацию улучшить качество получаемых коммунальных услуг смогут более трех тысяч человек, - отметил глава министерства ЖКХ Ростовской области.

На проект было выделено из областного бюджета более 274 миллионов рублей. Пока в планах завершить работы в 2023 году.

После завершения строительства производительность объекта составит 1000 кубометров в сутки.

Напомним, что в Ростове планируют почти вдвое увеличить мощность канализационных очистных сооружений ЖК «Суворовский». Сейчас разрабатывается проект, который должен быть готов в декабре. После обновления очистные смогут принимать до 19,5 тысячи кубометров сточных вод в сутки. Это повысит их надежность и качество очистки.

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