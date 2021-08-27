В Ростове вдвое увеличат мощность очистных Суворовского микрорайона

После апрельского сбоя на очистных уже провели большую работу. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове планируют почти вдвое увеличить мощность канализационных очистных сооружений ЖК «Суворовский». Предстоит их реконструкция, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Уже разрабатывается проект. Он должен быть готов в декабре. После обновления очистные смогут принимать до 19,5 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это повысит их надежность и качество очистки, - написал Алексей Логвиненко.

Уже провели большую работу после апрельского сбоя на очистных. Тогда в Темерник попали загрязненные стоки, такого допускать больше не собираются.

- Организована рабочая группа. Разработан план мероприятий. Компания «КЭСК» завезла новый активный ил для своего аэротенка. С июня ведется предочистка поступающих сточных вод, а в июле заменили устройства дозирования химического вещества, которое тоже помогает в очистке, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также до 1 сентября должны сдать в эксплуатацию пруд-осветлитель. Вода в него будет поступать из очистных для дополнительного обеззараживания реагентами и снижения количества взвеси.

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