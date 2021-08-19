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Происшествия19 августа 2021 9:00

Гибель уток в Темернике: причина массовой гибели птиц до сих не установлена

Специалисты проводят проверку в водоеме
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Минприроды пока не смог выяснить причину гибели уток в Темернике. Фото: Минприроды РО

Минприроды пока не смог выяснить причину гибели уток в Темернике. Фото: Минприроды РО

В реке Темерник в районе ДНТ «Импульс» специалисты Минприроды при проведении проверочных мероприятий обнаружили еще четырех мертвых уток. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе министерства природы Ростовской области.

Специалисты проводят проверку. До настоящего времени причина массовой гибели птиц в Темернике по-прежнему остается неизвестной. Исследование образцов уже павших уток ни к чему не привело.

- Отравление птиц химическими веществами не подтверждено. Грипп птиц в пробах не выявлен, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты заняты проведением дополнительных исследований, чтобы выяснить, от чего гибнут утки-кряквы в Темернике. Отмечается, что других подобных случаев гибели других птиц или животных ранее в этом месте не фиксировали.

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