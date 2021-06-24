Василий Голубев: «В микрорайоне Суворовский могут потребоваться новые очистные»

Ситуация с очисткой реки Темерник сейчас исправляется Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на территории микрорайона Суворовский могут потребоваться новые очистные сооружения. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал губернатор Василий Голубев. Глава региона также прокомментировал ситуацию с загрязнением реки Темерник.

- Тема сбросов сейчас находится в поле зрения. Это факт, что погибли микроэлементы, которые должны были очищать сборы. Тогда из-за этого загрязнение было в несколько раз выше нормы. Сейчас эксплуатирующая организация завезла новые микроэлементы. Ситуация исправляется. Однако не исключено, что там нужно проектировать еще одни очистные, чтобы ситуацию полностью снять с повестки дня. Мы этим занимаемся, и такое поручение уже есть городу, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее в Минприроды Дона начали тяжбы с компанией, обслуживающей очистные Суворовского. Предметом спора стала река, сейчас компании хотят запретить сбрасывать стоки и пользоваться водной артерией.

Сам же скандал со сбросом неочищенных стоков разразился в начале апреля этого года. Тогда власти сообщили, что загрязнение произошло с очистного сооружения компании ООО «КЭСК». После этого начали административное расследование. Спустя время ситуацию под контроль взял губернатор Василий Голубев. Уже в июне 2021 года начали говорить о необходимости модернизации очистных.