Донские власти начали тяжбы с компанией, обслуживающей очистные Суворовского

К этому моменту рассмотрение дела перенесли в Арбитражный суд Кубани Фото: Артем КИЛЬКИН

Минприроды Ростовской области начало судебные тяжбы с «Коммунальной энерго-сервисной компанией», обслуживающей очистные Суворовского. Предмет спора - река Темерник, донские власти хотят запретить компании сбрасывать стоки и пользоваться водной артерией. Об этом можно судить по документам, опубликованным в картотеке Арбитражного суда.

Именно в эту инстанцию министерство направило свой иск. Это было еще в начале апреля 2021 года. К этому моменту рассмотрение дела после ходатайства ответчика перенесли в Арбитражный суд Кубани. Минприроды пыталось оспорить это решение, но это было тщетно.

- Предметом спора является прекращение прекращение прав пользования водным объектом: река Темерник на 18 км от устья, в границах Октябрьского района Ростова. Мотивом для прекращения отношений послужил факт нарушения требований к охране водного объекта, за что на ответчика были наложены административные штрафы, - говорится в материалах дела.

Скандал со сбросом неочищенных стоков в Темерник разразился в начале апреля этого года. Тогда власти сообщили, что загрязнение произошло с очистного сооружения компании ООО «КЭСК». Тогда же начали административное расследование, а всю информацию по экологическому ЧП передали в Росприроднадзор.

Спустя время ситуацию под контроль взял губернатор Василий Голубев. А еще через время, уже в июне 2021 года, заговорили о необходимости модернизации очистных сооружении Суворовского микрорайона. Также запланировали ряд мероприятий по ликвидации последствий произошедшего. Все это будет контролировать специальная рабочая группа.