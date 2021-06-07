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Общество7 июня 2021 18:01

В Ростове за ликвидацией загрязнения Темерника будет следить рабочая группа

Сейчас на месте сброса стоков собираются модернизировать очистные сооружения
Ангелина СКИБА
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О загрязнении стало известно в апреле 2021 года Фото: сайт правительства РО

О загрязнении стало известно в апреле 2021 года Фото: сайт правительства РО

В Ростове после ситуации с загрязнением русла Темерника заговорили о необходимости модернизации очистных сооружении Суворовского микрорайона. Кроме того, уже запланировали ряд мероприятий по ликвидации экологического ЧП. Все это будет контролировать специальная рабочая группа, сообщают власти.

Уже сейчас, по данным правительства, на очистные завозят дополнительные материалы для биологической очистки стоков. Сбросы проверяют ежедневно. Также над улучшением состояния реки сейчас совместно работают не только профильные ведомства, но и эксплуатирующая организация и местный застройщик.

О загрязнении стало известно в апреле 2021 года. Тогда из-за гибели микроорганизмов активного ила произошел сбой в процессе биоочистки сточных вод. Это в свою очередь привело к повышению концентрации загрязняющих веществ, многократно превышающих нормативы. Из-за произошедшего снизилась эффективность оздоровления 8,5 км Темерника, которое провели до этого.

Ранее ситуацию с загрязнением водной артерии под личный контроль взял губернатор Василий Голубев