В Ростовской области учителя и воспитатели будут получать больше денег

В 2022 году оклад донским учителям повысят в два раза
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области власти приняли решение об увеличении оклада учителям и воспитателям. Ставку повышают на 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.
Накануне, 25 октября, в Заксобрании прошло заседание, на котором специалисты обсудили внедрение новой оплаты труда.
Кроме окладной части изменятся также процедура начисления начисления дополнительных выплат. Будут введены более четкие и прозрачные критерии, по которым рассчитываются надбавки учителям.
Еще одно новшество – молодые специалисты будут получать стимулирующую выплату – 10% к окладу.
Эта мера, считают специалисты, поможет привлечь в школы молодых специалистов.
- Новая система оплаты труда в сфере образования начнет действовать на Дону с 1 января 2022 года. Средства на это будут заложены в областной бюджет на 2022-2024 годы. Изменения коснутся 32 тысяч педагогических работников области, - рассказали в пресс-службе Заксобрания Ростовской области.
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