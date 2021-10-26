Прямые рейсы в Белгород, Анапу и Новый Уренгой запустят из Ростова

Со следующего года начнут летать субсидированные рейсы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со следующего года в Ростове планируют запустить прямой рейс в Петропавловск-Камчатский. А промежуточным узлом рейса станет Красноярск или Новосибирск. Об этом сообщили в управления транспорта Ростовской области.

- Аэропорт Платов может развиваться как хаб – пассажиры со всей страны могут к нам слетаться и вылетать за рубеж или в другие регионы, - утверждает начальник управления транспорта Николай Хрумалов.

Также на следующий год авиакомпании планируют открыть рейсы в Мюнхен, Милан, Алма-Ату и Ларнаку. С 2022 года откроются и субсидированные рейсы в Анапу, Белгород, Магас, Чебоксары и Новый Уренгой.

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