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Общество26 октября 2021 22:53

Прокуратура заставила руководство донского санатория выплатить зарплату сотрудникам

Деньги не получали 150 работников
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Руководитель донского санатория выплатил зарплату сотрудникам после прокурорской проверки

Руководитель донского санатория выплатил зарплату сотрудникам после прокурорской проверки

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области сотрудники местного санатория смогли получить свою зарплату только после прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения трудового законодательства были выявлены в «Санатории Вешенском». Руководитель здесь задолжал 150 своим подчиненным заработную плату в сумме порядка пяти миллионов рублей. Стоит отметить, что сведения о наличии задолженности в органы статистики направлены не были.

- Прокуратурой врио генерального директора внесено представление. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства" и 13.19 КоАП РФ "Непредоставление первичных статистических данных", - говорится в тексте сообщения.

После этого все нарушения незамедлительно были устранены: в органы статистики представлены все сведения, а задолженность перед работниками полностью погашена.

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В Ростовской области задолженность по заработной плате больше 110 миллионов рублей.

В среднем на одного работника долг составляет 35,3 тысячи рублей.