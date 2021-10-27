В Ростове из-за работников-нелегалов закрыли заведение общепита

Заведение возобновит работу только после решения проблемы с нелегалами Фото: Евгения ГУСЕВА

Одно из ростовских заведений общепита закрыли на месяц из-за нарушения правил привлечения иностранцев без гражданства к трудовой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба приставов по Ростовской области.

- Вынесено решение об административном наказании в виде административного приостановления предпринимательской деятельности объекта общественного питания сроком на 30 суток, - уточняет ведомство.

Пристав уже сходил по месту нахождения заведения и вручил владельцу постановление о приостановлении его деятельности на месяц. А в случае неисполнения или нарушения владельцу общепита может грозить уголовная ответственность.

Кстати, пристав еще несколько раз навещал данное заведение. Пока нарушений выявлено не было. А заведение возобновит работу только по истечению 30-дневного срока и после решения проблемы с иностранными сотрудниками.

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