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Общество27 октября 2021 10:35

Одна из фирм Ростовской области поблагодарила пристава за проделанную работу

Лейтенант внутренней службы Красносулинского района отличилась своим профессионализмом
Попова Екатерина
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Организация решила не оставаться в долгу перед приставом и выразила благодарность

Организация решила не оставаться в долгу перед приставом и выразила благодарность

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из организаций Ростовской области обратилась к судебным приставам. Но вместо просьбы найти должника, компания решила выразить слова благодарности одному из приставов. Дело в том, что лейтенант внутренней службы приставов уже помог организации во взыскание долгов, чему те остались рады. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Ростовской области.

- Такие сотрудники вселяют веру и надежду в действенность закона, больше бы таких добросовестных и внимательных сотрудников в ФССП России!, - написала организация в благодарственном письме. Судебные приставы часто "отрезвляют" должников, которые считают, что могут не платить алименты или штрафы. Так, житель Ростовской области заплатил 17 штрафов, испугавшись, что останется без машины. Мужчина задолжал около 50 тысяч рублей. А когда водитель не хотел платить штраф за езду в нетрезвом виде, приставы нашли подход, чтобы взыскать долг в 30 тысяч рублей.

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