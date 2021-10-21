Водитель из Ростовской области не хотел платить штраф за езду в нетрезвом виде

Его долг составил 30 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Обливском районе Ростовской области должник долгое время уклонялся от уплаты штрафа на сумму 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде. В результате судебные приставы решили проверить его имущественное состояние. После чего выяснилось, что у злостного неплательщика в собственности имеется авто.

- С целью проверки имущественного положения должника судебный пристав - исполнитель направил запросы в банки, кредитные организации и иные регистрирующие органы. Ответом ГИБДД по Ростовской области установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство, - уточняется в пресс-службе судебных приставов по Ростовской области.

Узнав о положении с имуществом, приставу ничего не оставалось, как описать машину горе-водителя на время неуплаты штрафа. Когда уполномоченный пришел по месту жительства своего подопечного, то сразу обнаружил его авто во дворе дома. После чего был произведен акт описи транспортного средства.

Принудительные меры смогли повлиять на мужчину, и он сразу же погасил долг.