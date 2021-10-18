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Общество18 октября 2021 17:59

За экологические нарушения в Ростове был приостановлен цех предприятия по изготовлению ковров

Три месяца он работать не будет
Попова Екатерина
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Три месяца цех работать не будет

Три месяца цех работать не будет

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону цех промышленного предприятия по производству ковров на три месяца должен остановить свою работу из-за экологических нарушений. Соответствующее решение вынес Советский районный суд. Об этом говорится на сайте службы судебных приставов по Ростовской области.

- Советским районным судом Ростова-на-Дону вынесено решение о признании АО «Меринос» виновным в совершении административного правонарушения - правил охраны атмосферного воздуха, - уточняется в сообщении.

Известно, что судебный пристав заранее сообщил предприятию о возбуждении дела. Руководство «Мериноса» было предупреждено о применении мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Теперь работа цеха приостановлена на 90 суток.

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