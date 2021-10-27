В Ростовской области дефицит учителей превышает 30 процентов

Из-за повышенной нагрузки на учителей страдает качество образования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской области обсудили причины нехватки учителей, а также рассказали о способах решения этой проблемы.

В ведомстве зафиксировали, что уже сейчас процент дефицита педагогов превысил 30 процентов. Из десяти новоиспеченных учителей после первого года в школе остается только трое молодых специалистов. А те, кто и решил учить детей, вынужден работать на 1,5 ставки. По словам председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланы Мананкиной, из-за перегруженности учителей страдает и качество образования.

Чтобы решить эту проблему, увеличатся базовые ставки на 50 процентов у всех педагогических работников, к которым относятся и воспитатели в детских садах, и учителя в школах. В частности, появится очень важная выплата, которой до этого не было. Это выплата молодым специалистам - 10 процентов к окладу.

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