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Общество27 октября 2021 13:50

В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда

Он пытался перебежать полотно прямо перед движущимся составом
Анна ШИЛЯЕВА
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Житель Ростовской области погиб под колесами поезда

Житель Ростовской области погиб под колесами поезда

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону, на железнодорожной станции Хотунок в Новочеркасске, в ночь на 27 ноября произошла трагедия. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина решил быстро перебежать рельса прямо перед движущимся пассажирским поездом.

- Машинист подавал световые и звуковые сигналы, но все было бесполезно. Экстренно торможение не помогло избежать трагедии, - пояснил источник издания.

В результате поезд, следовавший из Омска в Симферополь, насмерть сбил дончанина.

Как сообщил в пресс-службе УТ МВД по СКФО, на место оперативно выехала следственная группа.

- Личность погибшего установлена. Им оказался 59-летний житель Новочеркасска. По факту случившегося проходит проверка, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что ростовские врачи спасли брата и сестру, которых сбил поезд.

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