В Ростове рядом с Музыкальным театром появилась новая остановка

Остановка напоминает строение XVIII века Фото: Группа ВК «Ростов Главный»

Рядом с Музыкальным театром в Ростове-на-Дону установили новый остановочный комплекс. Фотофакт горожане предъявили на фото в в одном из ростовских пабликов в соцсети.

Выглядит она довольно необычно и отличается по стилистике от других. Остановка напоминает строение XVIII века. Состоит она из массивных колонн и деревянной лавочки.

Ростовчане сразу же кинулись обсуждать диковинку в комментариях. Очень многие горожане обратили внимание на крышу из оргстекла, которая не позволит укрыться от знойного солнца в летний день.

- Ух, летом там стоять … ни намека на тень. Хотя смотрится неплохо, - подмечают жители.

- Стеклу надо точно искать замену, это очень красиво смотрится, но быстро бьется. И прозрачная крыша для ростовского лета не подойдет, - уверяют другие.

- Вандалы уже руки потирают, небось, - опасаются за сохранность остановки люди.

Но есть и те, кому все понравилось.

- Идеально для южного города. Молодцы ребята. Учли все особенности климатических условий. А особенно заметно, как старались архитекторы, изучили всю архитектуру города, - радуются обновки другие.

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Предложение об их установке обсуждалось на сервисе "Активный ростовчанин" (подробнее)