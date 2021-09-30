В донской столице установят 400 "умных" остановок

В Ростове появятся "умные" остановки
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На улицах донской столицы будут установлены 400 «умных» остановок. Об этом сообщили в городской администрации.
Предложение об их установке было вынесено на обсуждение на сервисе «Активный ростовчанин».
- Проект вызвал много споров, но при этом жители поддержали инициативу, - говорится в сообщении.
«Умная» остановка будет выглядеть как павильон с цифровым табло, на нем будет отображаться время прибытия общественного транспорта. А также, на таких остановках будут действовать зарядки для смартфонов и бесплатный Wi-Fi.
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