На Дону работника железнодорожной станции подозревают в краже 150 килограммов деталей от рельсов

Похищенные детали мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Сальске, по подозрению в краже деталей от железнодорожных путей задержали работника станции. Об этом сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

По версии следствия, 51-летний мужчина ночью на территории товарного двора станции Сальск похитил 180 деталей верхнего строения пути, среди которых, - стыковые и закладные болты, костыли, упорные кольца, общей массой около 150 килограммов.

- Похищенные предметы мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома. Злоумышленника задержали. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на два года.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса. При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса

При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла (подробнее)