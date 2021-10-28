Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 октября: дороги загружены по минимуму

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 28 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Благодатная, Мадояна и проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на улицах Текучева, Мечникова, проспектах Михаила Нагибина, Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Оганова, Дачная, Тарновского-Терлецкого.
На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова и проспекте Королева.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 14-я Линия, проспекту Шолохова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 октября: на улицах четырехбалльные пробки.
Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 27 октября.