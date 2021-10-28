В Ростове иномарка с двумя детьми провалилась в яму

Утром из ямы бил фонтан, но яму так никто и не огородил Фото: Инстаграм «rostov_roads»

Из-за прорыва водопровода на улице Татарской провалилась дорога. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В итоге, в яму въехала иномарка.

- Утром из ямы бил фонтан, но ее так никто и не огородил. А примерно в два часа дня девушка с двумя детьми на «Пежо 206» провалилась в эту яму, - говорит автор сообщения, опубликованного в городском паблике.

В итоге, из людей никто не пострадал, а вот автомобиль получил множество повреждений.

К слову, это не первый случай, когда машина в Ростове угодила в яму. Ранее на улице Сарьяна в аналогичной ситуации оказалось такси. По словам очевидца, водитель отвлекся на телефон и не заметил яму, вырытую рабочими. Причем место было специально огорожено. Тем не менее автомобилист продолжил давить на газ. В итоге передняя часть легковушки оказалась в яме.

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