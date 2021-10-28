На время ковидных выходных в Ростовской области приостановлено оказание ветеринарных услуг

Профилактические же визиты будут возобновлены только с 8 октября Фото: Александр ГЛУЗ

На время ноябрьских каникул в период с 30 октября по 7 ноября ветврачи будут приезжать только для оказания экстренной помощи. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

- График работы лечебниц Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных 28 и 29 октября остается без изменений. С 30 октября по 7 ноября ветврачи будут приезжать в лечебницы для оказания неотложной помощи по звонку, - уточняется в региональном управлении ветеринарии.

Профилактические же визиты будут возобновлены только с 8 октября.

- Экстренная ветеринарная помощь обязательна, когда животному угрожает смерть от заболевания или травм: при полостных ранениях, упорных кровотечениях, тимпании, коликах, отравлении, неправильных родах, выпадении матки, при инородных телах в пищеводе, при подозрении на острую инфекционную болезнь и в ряде других случаев, - напоминают ветеринары.

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