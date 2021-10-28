За прошедшую неделю 6378 раз дончане обращались в «скорую»

Всего ЕДДС за неделю обработало более 15 тысяч звонков Фото: Попова Екатерина

Как сообщили в администрации города, за прошедшую неделю Единой дежурной диспетчерской службой города было отработано более 15 тысяч звонков.

Из них 6378 обращений в «скорую», 1160 - в полицию, еще 1520 звонков поступило в информационную службу Департамента ЖКХ и энергетики и 294 звонка пришлось на пожарную службу. Также поступило 562 обращения от населения города с вопросами информационного характера по коронавирусу.

- Соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование (на расстоянии 1,5-2 метров), обязательное применение дезинфицирующих средств, а также использование индивидуальных средств защиты являются необходимыми мерами, направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, - напоминает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

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