Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника администрации Новочеркасска

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новочеркасске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В превышении должностных полномочий подозревается исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом городской администрации. При этом СМИ Ростовской области пишут про обыски в администрации. Об этом сообщает «Город N».
- По версии следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый, исполняя должностные обязанности, нарушил Земельный кодекс РФ и заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка площадью 200 га с 26-летним местным жителем, - уточняет пресс-служба ведомства.
СМИ сообщают, что в УФСБ региона заинтересовались процессом реконструкции парка в Октябрьском микрорайоне, который, по данным сайта госзакупок, реконструировали в 2019 году за 94 миллиона рублей.
Правоохранительными органами устанавливаются все детали и обстоятельства совершенного преступления.
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