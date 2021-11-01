Два человека пострадали в ДТП с фурой под Новочеркасском

Предварительно, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Водитель и пассажир иномарки пострадали в ДТП на трассе под Новочеркасском. Об этом утром 1 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, сама авария произошла в воскресенье, 31 октября, около 15.44. Предварительно, водитель фуры - грузовика Mercedes-Benz Actros с прицепом - не выдержал безопасную дистанцию и на красный сигнал светофора въехал в Volkswagen. В итоге пострадали мужчины 60 и 63 лет.

- Проводится проверка. Водители должны соблюдать все правила и придерживаться безопасной скорости. Не следует рисковать жизнями своих своих пассажиров или других участников дорожного движения, - подчеркнули в УГИБДД.

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