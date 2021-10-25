Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом и пассажирской маршруткой в Волгодонске

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В Ростовской области прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Волгодонске с участием автобуса и пассажирской ГАЗели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в регионе.

- Установлено, что сегодня, 25 октября, на улице Морской в Волгодонске произошло столкновение пассажирского автобуса и маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и пассажиры маршрутки, - говорится в сообщении.

Областная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации перевозки пассажиров. А также взят на контроль ход проверки правоохранительных органов.

Напомним, в понедельник, в 8.30 утра, в Волгодонске произошло ДТП с участием автобуса, выполнявшего рейс из Волгодонска в Геленджик и маршрутным такси, ехавшим по маршруту Ростов — Цимлянск. Во время ДТП пострадали водитель ГАЗели и семь его пассажиров.

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